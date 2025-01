Liberoquotidiano.it - Cybersecurity: via libera UE al progetto SECURE

Arriva il viadell'Unione europea al; che coordina ACN, Cyber 4.0 partner tecnico di riferimento, pronti 16,5 milioni di euro per le Pmi europee. Di seguito, i quattro punti principali del: • L'obiettivo è garantire la conformità al Cyber Resilience Act. Il budget totale è di 22 milioni di euro, assegnato a un consorzio di 8 membri beneficiari e 6 affiliati da sette paesi europei, coordinati dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) • Cyber 4.0 svilupperà le piattaforme tecnologiche a supporto dele amministrerà gli incentivi per le piccole e medie imprese, sulla base dell'esperienza maturata come soggetto attuatore PNRR, attraverso la pubblicazione di open call per finanziamenti a cascata • “Ilrappresenta un virtuoso modello di coordinamento tra attori diversi, pubblici e privati, finalizzato a dare un concreto e tangibile supporto al tessuto imprenditoriale italiano nel momento in cui sarà chiamato a raggiungere i livelli di compliance richiesti dal Cyber Resilience Act” afferma il Direttore Generale dell'ACN Bruno Frattasi.