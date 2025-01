Lapresse.it - Crosetto: “Dimissioni di Santanchè? Si è innocenti fino al terzo grado”

Leggi su Lapresse.it

“Lei conosce la mia storia e le mie dichiarazioni su fatti analoghi. Sono la persona più garantista che esista nel parlamento italiano, penso, quindi si figuri. Il rinvio a giudizio, come sa, non vuol dire nulla. Aspettiamo che la giustizia si esprima, ma io sono uno che non conta nulla”. Così il ministro della Difesa Guido, rispondendo alle domande dei cronisti in uscita dal Senato, in merito all’ipotesi diper la ministra del Turismo, Daniela, rinviata a giudizio a Milano per falso in bilancio nel caso relativo alle società della galassia Visibilia. “L’ho detto per nemici politici storici, lo dico per tutti che uno è innocentealdi giudizio. Lo dico anche per Daniela Santanché”, ha proseguito il ministro. Che ha anche commentato il presunto saluto romano di Elon Musk dopo l’insediamento di Donald Trump come presidente Usa: “Ho visto che persino l’Espresso l’ha smentita, quindi non parliamone, è una cosa talmente ridicola.