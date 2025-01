Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare oggi a Bologna: tutti gli eventi di martedì 21 gennaio 2025

, 21- Come ogni giorno vi proponiamo una lunga lista die appuntamenti culturali in programma per la giornata sotto le Due Torri. Ecco qui. Alle 18, alla libreria Coop Zanichelli, Linda Cottino presenta il suo libro Una parete tutta per sé, in compagnia di Luca Calzolari. Alle 20, l'Auditorium Manzoni tratta de La principessa del west grazie all'incontro Un western all'italiana, con Giovanni Bietti e Giovanni C.F. Villa, nell'ambito di In Controluce. Percorsi d’Opera tra Arte e Storia. Sempre alle 20, il Modernissimo propone la prima visione di Ciao bambino di Edgardo Pistone. L'anteprima è dedicata a Il dibattito sì, moderato da Giovanni Egidio. Alle 21, Davide Calgaro è al Locomotiv Club in Millenium Bug. Sempre alle 21, il teatro di Villa Terracini ospita Giorgio Castagna in Che aspettate a bruciarmi, dalla regia di Giuliano Bonanni.