Coppia morta nell’incidente di Ancona ipotesi malore del guidatore dell’altra auto

Perugia, 21 gennaio 2025 – È indagato anche per interruzione di pubblico servizio il 61enne originario della provincia di Ascoli Piceno, che il 4 gennaio scorso si è scontrato al volante della sua Bmw con una Fiat Panda, a Torrette di, causando la morte dei coniugi fabrianesi Lucia Manfredi, neurologa, e Diego Duca autista-soccorritore del 118 di Perugia. Laha lasciato un bambino di 10 anni. Impattando con la vettura di moglie e marito, era infatti andata distrutta la cabina del metano e in diversi quartieri della zona era mancato il gas fino al giorno dopo. La polizia locale sta compiendo accertamenti, coordinati dal pubblico ministero Paolo Gubinelli, sulle condizioni di salute del 61enne perché, per alcuni problemi di salute, assumeva farmaci che gli erano stati prescritti dal medico di famiglia.