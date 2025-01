Lapresse.it - Coppa del mondo sci, Brignone fuori nella seconda manche

Leggi su Lapresse.it

Federicaè uscita di scenadel gigante di Kronplatz valido per ladeldi sci. L’azzurra, che aveva chiuso al comando la prima run, rimedia così uno zero pesante in ottima classifica didel.Il successo è andato alla neozelandese Alice Robinson, con il tempo di 1’55?28, davanti alla svizzera Lara Gut-Behrami, a 56 centesimi. Out nello stesso punto dianche la svedese Sara Hector, terza dopo la prima discesa.