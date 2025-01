Quotidiano.net - Consumo globale di gas naturale in aumento nel 2024, record storico secondo Iea

Ildi gasè tornato a crescere nel, raggiungendo un massimoe si prevede che la domanda di gas aumenterà nel 2025 entro il 2%, sostenuta principalmente dai mercati asiatici in rapida crescita. Lo afferma l'Agenzia internazionale dell'energia (Iea) nel rapporto sul mercato del gas del primo trimestre 2025. Nel contempo, aggiunge l'Agenzia, l'equilibriodel gas rimane fragile, con la domanda che continua ad aumentare, l'offerta che si espande più lentamente rispetto a prima della pandemia e della crisi energetica, e le tensioni geopolitiche che continuano ad alimentare la volatilità dei prezzi. Mentre l'interruzione del transito del gas russo attraverso l'Ucraina il 1 gennaio scorso non dovrebbe rappresentare un rischio imminente per l'approvvigionamento dell'Unione Europea, potrebbe aumentare la necessità di importazione di Gnl dell'Ue e aumentare le pressioni sul mercato quest'anno.