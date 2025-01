Lanazione.it - Consiglio provinciale con Moni Ovadia

Seduta solenne e aperta stamani, alle 11.30, nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale, deldedicata al ’Giorno della Memoria’. L’iniziativa, voluta dal presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, rientra tra quelle previste per ricordare la Shoah. Partecipa lo scrittore e attoreche, alle 12.30, sarà nel Salone degli Svizzeri, sempre a Palazzo Ducale, nell’ambito delle due mostre per la Palestina, in un incontro promosso da Gaza FuoriFuoco e Cgil Toscana. Con lui Ali Rashid, già primo segretario dell’ambasciata palestinese in Italia, e Jorge Romeo, autore della scultura dedicata a Che Guevara che sarà installata a Carrara. Presenti anche Giancarlo Albori (Gaza Fuorifuoco Palestina), Anna Maria Romano (segreteria Cgil Toscana), Nicola Del Vecchio (segretario Cgil Massa Carrara) e Maurizio Brotini (presidente di Ires Toscana).