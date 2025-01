Quotidiano.net - Confindustria, allarme energia. Costi alle stelle, ripresa a rischio

Leggi su Quotidiano.net

sottolinea "la crescente preoccupazione dell’industria italiana per gli attuali prezzi dell’che mettono alaindustriale e potrebbero rntare ulteriormente gli investimenti in innovazione di processo necessari ad accelerare la transizione energetica". Il delegato del presidente diper l’, Aurelio Regina, lo ha detto in audizione alla Camera. L’Italia "rimane il mercato elettrico più caro d’Europa" dice, e avverte: "Le imprese italiane non riescono a sostenere l’attuale gap di competitività, occorrono pertanto strumenti idonei per mantenere in esercizio gli impianti industriali". L’associazione lancia una proposta "che potrebbe garantire un risparmio di circa 5 miliardi l‘anno" deidell‘arrivando a contrattualizzarla per "tutte le imprese a 65 euro/MWh".