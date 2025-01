Lidentita.it - Conegliano (TV) – Omicidio Tominaga: Abdallah Djouamaa arrestato nuovamente, ignorate le misure cautelari

Leggi su Lidentita.it

(TV) –, il ventiduenne diaccusato dipreterintenzionale per la tragica morte dell’imprenditore giapponese Shimpei, è stato. Il giovane è stato sorpreso in un bar dinonostante fosse agli arresti domiciliari, dimostrando, ancora una volta, totale disprezzo per le regole imposte dalla giustizia. Un nuovo schiaffo .(TV) –leL'Identità.