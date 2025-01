Scuolalink.it - Concorso Ordinario DS, prova orale: l’elenco degli ammessi [In Aggiornamento]

Gli Uffici Scolastici Regionali stanno progressivamente pubblicando i nomi dei candidati che hanno superato lascritta del 30 ottobre 2024 per ilDS, bandito con il D.D.G. 2788 del 18 dicembre 2023. I candidatiaccederanno alla, l’ultima fase delDS: dettagli sullaLa, della durata minima di 30 minuti, è strutturata in modo da valutare in maniera completa le competenze professionali, tecniche e linguistiche dei candidati. Si articola in tre principali ambiti: 1. Colloquio sugli Ambiti Disciplinari I candidati dovranno dimostrare la loro preparazione professionale sui temi già affrontati nellascritta. Il colloquio include la soluzione di un caso pratico inerente le funzioni del dirigente scolastico, mettendo allale capacità gestionali e decisionali.