Cataniatoday.it - Commemorazione dei Caduti di Nassiriya: cerimonia e concerto a Randazzo

Leggi su Cataniatoday.it

La “Giornata del ricordo deimilitari e civili nelle missioni internazionali per la pace” è stata istituita con la Legge 12 novembre 2009 n.162, in concomitanza dell’anniversario dell’attentato di. Per commemorare i carabinieri che, 22 anni fa persero la vita durante.