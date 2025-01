Juventusnews24.com - Club Brugge Juve LIVE: l’avvicinamento al match di Champions League, le ultime sulle scelte di Thiago Motta

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridon: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del, valido per la settima giornata di2024/25Dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il Milan lantus è pronta a riaffacciarsi sul prestigioso palcoscenico della. L’obiettivo dei bianconeri è dare continuità ai risultati anche in campo europeo per agguantare i playoff.: sintesi e moviolaFischio d’inizio alle 21Migliore in campo: a fine primo tempo PAGELLE: risultato e tabellinoIn attesa delle formazioni ufficiali: il pre-partitaOre 10:30 –dovrebbe affidarsi ancora una volta a Nico Gonzalez: l’argentino giocherà nel ruolo di prima punta, con Vlahovic pronto a subentrare a gara in corso.