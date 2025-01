Juventusnews24.com - Club Brugge Juve 0-0 LIVE: Conceicao crea, pochi spazi per il portoghese

di Andrea Bargione: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la settima giornata di Champions League 2024/25Dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il Milan lantus è pronta a riaffacciarsi sul prestigioso palcoscenico della Champions League. L’obiettivo dei bianconeri è dare continuità ai risultati anche in campo europeo per agguantare i playoff.0-0: sintesi e moviolaFISCHIO D’INIZIO!1? POSSESSO– Inizia con un possesso palla lantus, lotta Nico Gonzalez ma perde palla. Riparte il.2? TIRO– Prima conclusione in porta dei padroni di casa, Jutglà ci prova di prima: palla fuori misura e che termina fuori.3? LOCATELLI CERCA MBANGULA – Bella azione dei bianconeri con Locatelli che prova la palla in profondità per Mbangula: palla chiusa da Sabbe.