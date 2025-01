Juventusnews24.com - Club Brugge Juve 0-0 LIVE: ci prova Koopmeiners dalla distanza, palla alta

di Andrea Bargione: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la settima giornata di Champions League 2024/25Dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il Milan lantus è pronta a riaffacciarsi sul prestigioso palcoscenico della Champions League. L’obiettivo dei bianconeri è dare continuità ai risultati anche in campo europeo per agguantare i playoff.0-0: sintesi e moviolaFISCHIO D’INIZIO!1? POSSESSO– Inizia con un possessolantus, lotta Nico Gonzalez ma perde. Riparte il.2? TIRO– Prima conclusione in porta dei padroni di casa, Jutglà cidi prima:fuori misura e che termina fuori.3? LOCATELLI CERCA MBANGULA – Bella azione dei bianconeri con Locatelli chelain profondità per Mbangula:chiusa da Sabbe.