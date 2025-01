Ilgiorno.it - Cinque nuovi tirocinanti in aiuto di medici di base

Conper il triennio 2024/2027 sale a 21 il totale per il Polo Valtellina, il centro locale del Corso di formazione specifica inna generale. Sono quattro uomini e una donna che per i prossimi tre anni seguiranno le lezioni teoriche e affronteranno il tirocinio negli ospedali locali, nei servizi territoriali e negli studi. Il percorso formativo si svolge in provincia di Sondrio con lezioni, in presenza e on line, per un totale di 4.800 ore. Quattro di loro sono già operativi in diverse zone, come previsto dalla normativa che consente l’inserimento in organico a partire dall’iscrizione, così da sopperire alle carenze didi. "Questo corso rappresenta il superamento del paradigma ospedale-territorio, considerando unico il paziente. Sono fermamente convinta che il dialogo e il lavorare insieme sia l’unico modo per garantire cure di qualità, appropriate ed efficaci – ha detto il direttore generale di Asst Ida Ramponi, rivolgendosi ai corsisti –.