Ciclone Trump | via da accordi di Parigi e Oms Torna la pena di morte federale

Ilsi abbatte sottoforma di una serie di ordini esecutivi, con i quali il tycoon inaugura la sua seconda Amministrazione passando subito dalle parole ai fatti. Sul piano internazionale, il neo presidente ha messo nero su bianco l'uscita dagli Stati Uniti sia daglisul clima di, come era già accaduto nel corso della sua prima amministrazione, che dall'Organizzazione mondiale della sanità. Sta facendo inoltre una "valutazione" sulla possibilità di introdurre dazi del 25% sulle importazioni da Canada e Messico e ha confermato che intende incontrare il presidente russo Vladimir Putin per chiudere "il più velocemente possibile" la guerra in Ucraina, che "non avrebbe mai dovuto iniziare". Sul piano interno, invece, il 47esimo presidente ha firmato il "perdono" per "gli ostaggi del 6 gennaio", i condannati per l'assalto a Capitol Hill di quattro anni fa, ha messo fine alla moratoria sulladi, chiedendo al ministro della Giustizia di "intraprendere tutte le azioni necessarie e legali" per garantire che gli Stati abbiano abbastanza dosi per le iniezioni letali per eseguire le esecuzioni capitali", e allo Ius Soli, definito "un grosso problema".