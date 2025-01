Quicomo.it - Chiara Ferragni con mamma e sorelle a pranzo sul lago di Como

"Domenica pomeriggio alla Locanda Sant'Anna. Abbiamo avuto il grande piacere di ospitare una meravigliosa famiglia! Hanno passato un pomeriggio splendido gustando i nostri piatti deliziosi, in ottima compagnia e in un'atmosfera accogliente. Grazie per averci scelto! Speriamo di rivedervi presto".