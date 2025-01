Ilgiornaleditalia.it - Chi è uscito dal Grande Fratello ieri sera, eliminato e televoto flah, Signorini: "Clamoroso colpo di scena"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Novità alflash per far rientrare uno degli ex concorrenti Chi èdalla casa del, lunedì 20 gennaio 2025? Vi diciamo subito che il concorrenteè Eva Grimaldi. L'attrice avrebbe "pagato" lo scotto per aver salvato Alfonso anzi