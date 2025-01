Oasport.it - Champions League oggi in tv: orari partite 21 gennaio, programma, streaming

Riparte la! Siamo pronti, infatti, per la prima tranche degli incontri valevoli per la settimana e penultima giornata della fase iniziale della massima competizione continentale. Mancano ancora due incontri al termine della prima parte del calendario, da quel momento in avanti si inizierà a pensare alla fase ad eliminazione diretta.Per l’occasione saranno in campo 3 squadre italiane. Si inizierà alle ore 18.45 con l’Atalanta che ospiterà lo Sturm Graz al Gewiss Stadium di Bergamo, a caccia di 3 punti fondamentali per avvicinarsi alle prime 8 posizioni della classifica. Alle ore 21.00, poi, sarà la volta del Bologna che attende la visita del temibile Borussia Dortmund, alle ore 21.00 allo stadio Renato Dall’Ara del capoluogo felsineo.Ultima squadra di casa nostra impegnata questa sera, la Juventus, sul campo del Brugge.