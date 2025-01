Calciomercato.it - Champions League, Atalanta-Sturm Graz 5-0: la cronaca della partita

Leggi su Calciomercato.it

Si torna in campo per la: la prima italiana a giocare in questo martedì è l’di GasperiniDopo la cocente sconfitta in campionato contro il Napoli capolista di Antonio Conte, subito occasione di riscatto per l’che, per la settima e penultima gara del calendario di, ospita lo.Gasperini (LaPresse) – Calciomercato.itNell’ultimo impegno europeo dei nerazzurri, guidati in panchina da Gian Piero Gasperini, prima di questa lunga sosta si è giocata la sfida contro i campioni in carica del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Sconfitta a domicilio per i bergamaschi, 3-2 il risultato finale, in gol Charles De Ketelaere e Ademola Lookman per i padroni di casa. Di contro, gli austriaci del 40enne allenatore Juergen Saumel, sono stati battuti, quinta sconfitta in sei partite disputate nella massima competizione europea, lontano dalle mura amiche dal Lille di Jonathan David e compagni per 3-2.