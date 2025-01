Avellinotoday.it - Celebrazione di Burns ad Avellino: appuntamento al Lupo Pub Bistrot

Leggi su Avellinotoday.it

Anche quest’anno, ilPubdicelebra il grande poeta scozzese Robertcon una serata speciale. L'è fissato per giovedì 24 gennaio alle 20:30, per un evento che onorerà la figura di, noto per la sua poesia e per il suo contributo alla cultura scozzese.