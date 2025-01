Justcalcio.com - CdS – Danilo, niente Napoli: ha scelto il Flamengo

2025-01-21 18:56:00 Arrivano conferme dal Corriere:hail. Dopo una serie di lunghe riflessioni, il difensore che sta definendo la risoluzione di contratto con la Juventus hadi tornare in Brasile. La sua famiglia spingeva, alla fine si è convinto anche lui nonostante la corte serrata del. Domenica, dopo l’ultimo contatto con il club azzurro, la storia sembrava ormai definita. Poi, oggi, la retromarcia: ha riflettuto, ci ha pensato ancora e alla fine ha chiuso con il. Ci aveva provato anche il Santos, con uno sponsor importante: Neymar, pronto al rientro in patria. Lo aveva chiamato, aveva provato a convincerlo, ma alla fineandrà ala parametro zero. Il suo rifiuto, per il momento, blocca anche la cessione di Rafa Marin al Villarreal, già definita in prestito.