Catania18 arrestati per traffico droga

8.01 Diciotto arresti a opera dei Carabinieri, a Catania, per spaccio. Anche cinque minorenni tra glinell'operazione Molosso, che ha visto impegnati oltre 100 militari. Associazione per delinquere finalizzata aldi sostanze stupefacenti e acquisto, detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti sono le ipotesi di reato. In corso anche sequestri di beni.