Catania fuga di gas | crolla palazzina

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.15 Unadi tre piani èta in zona via Galermo a, probabilmente per unadi gas. Nella stessa zona una squadra di tecnici stava lavorando per delle riparazioni su alcune condutture. Il primo boato è arrivato intorno alle 19, 20, ed è stato udito sino al centro cittadino. poco dopo un secondo boato. Sul posto Vigili del fuoco, unità cinofile e diverse ambulanze.