Cassano | Prima Conte si lamentava spesso quest’anno mi sta piacendo come sta comunicando

Nel corso del podcast Viva el Futbol, Antonio, ex attaccante, oggi opinionista, ha parlato dell’allenatore del Napoli, Antonio: «l’ho sempre attaccato e discusso, mami stastasta facendo giocare la squadra, forse perché la difesa a tre mi piace poco. Ha rivoluzionato tutto.si, ora no.ha cambiato e ha messo in discussione anche dei giocatori. Kvara a un certo punto ha fatto panchina. In un quarto d’ora ha cambiato tutto.Leggi anche:: «è secondo solo a Gasperini in Italia: il tecnico dell’Atalanta è di un livello superiore»ha fatto migliorare tanti giocatori, ha fatto rendere chi arrivava da altri campionati, ha fatto andare via Kvara senza problemi. Sta facendo un lavoro stratosferico, mi preoccupo per l’Inter.