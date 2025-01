Ilrestodelcarlino.it - Carpi, aggressione verbale a equipaggio del 118: solidarietà del sindaco

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena 21 gennaio 2025 – Undel 118 è stato aggredito verbalmente nei giorni scorsi nel corso di un intervento in un circolo, a. A segnalare l’accaduto in una nota è l’Ausl di Modena, riferendo che gli operatori, un infermiere ed un autista soccorritore, hanno dovuto chiamare le forze dell’ordine per “difendersi da parole indicibili”. Si tratta di episodi che, aggiunge l’Ausl, “appaiono totalmente slegati da qualsiasi tipo di valutazione sulla tempestività ed appropriatezza del soccorso prestato, valutazione che comunque non giustifica comportamenti aggressivi”. Le parole del dg dell’Ausl Anna Maria Petrini e della direzione sanitaria e assistenziale: “Questi atti si nutrono purtroppo di un clima generale di disaffezione e sfiducia verso i professionisti sanitari e il loro lavoro, oltre che della disinformazione ormai diffusa in tanti contesti e talvolta cavalcata in maniera strumentale”.