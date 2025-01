Laprimapagina.it - Carburanti, stangata in arrivo: effetto a catena sui prezzi. Codacons chiede interventi

Nuovi aumenti per ialla pompa. Secondo i dati del Mase, nell’ultima settimana il prezzo medio della benzina ha raggiunto 1,823 euro al litro, mentre il gasolio è salito a 1,726 euro/litro. Ilsegnala rincari significativi rispetto a fine dicembre, con la benzina aumentata del 3,8% e il gasolio del 4,2%.Un pieno costa molto di piùL’aumento si traduce in 3,4 euro in più per un pieno di benzina e 3,5 euro per il diesel. Considerando due pieni al mese, l’aggravio annuo si stima in 81 euro per le auto a benzina e 84 euro per quelle a gasolio.Effetti asuiA questo, spiega il, vanno aggiunti i rincari sui prodotti trasportati, che peseranno ulteriormente sui bilanci delle famiglie italiane. L’associazione sollecita un intervento governativo per contenere i listini e denuncia il doppio impatto: danni per famiglie e imprese da un lato, ma anche maggiori entrate per lo Stato grazie alle tasse sui