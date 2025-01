Bresciatoday.it - Camion in fiamme in tangenziale: chiusa la strada, tutto bloccato

Leggi su Bresciatoday.it

Lesono divampate ancora prima dell'alba: a prendere fuoco unche transitava inSud in direzione Brescia, tra Buffalora e San Polo. Non risulterebbero feriti: il conducente sarebbe sceso dal mezzo appena in tempo. Ma non è stato facile intervenire per i Vigili del Fuoco.