Perugiatoday.it - Calcio serie C, per il Perugia il derby è amaro. Zauli: "Torrasi? Sbagliato non toglierlo, ma perdere così fa male"

Leggi su Perugiatoday.it

Malgrado l'aver dovuto giocare in inferiorità numerica per una buona metà del secondo tempo la conquista di un pari comunque importante sembrava cosa alla portata di questo, che però ha dovuto soccombere praticamente all'ultimo controtraversone in area, che ha trovato Rosaia pronto a.