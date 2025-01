Sport.quotidiano.net - Calcio giovanile. Partisani doppietta: l’under 15 corre

Ecco i risultati delle squadre giovanili del Forlì nello scorso fine settimana. La squadra Juniores è stata battuta 1-4, in casa, dal Progresso, rete della bandiera di Berti. In classifica al comando Piacenza e Fiorenzuola (33), biancorossi ottavi (17). Prossimo turno, domenica, in casa del San Marino. Nella 20ª giornata Under 17 ko 2-0 sul campo dello Juventus Club Parma. Al comando il Corticella con 43 punti, biancorossi al quinto posto (31), sabato match interno con la Savignanese. Bene gli Under 16, in testa alla classifica con 42 punti, impostisi per 5-1 sul Basca San Pietro in Casale. A segno: Tony, Mussoni, Dall’Aglio, Ray ed Aresu. Domenica prossima trasferta in casa della Savignanese. Al comando della classifica anche la squadra Under 15, con 43 punti, vincitrice per 1-3 sul Sala Bolognese condie gol di Negrini.