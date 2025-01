Viterbotoday.it - Brutto scontro tra due auto, ferita una ragazza

Leggi su Viterbotoday.it

incidente questa mattina, martedì 21 gennaio, in strada delle Pietrare a Viterbo, nei pressi del distributore di benzina. Intorno alle 9,15, per cause ancora in fase di accertamento, duesi sono scontrate, provocando il ferimento di unache è stata prontamente soccorsa dal.