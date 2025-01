Ilgiorno.it - Brescia, camion in fiamme in Tangenziale Ovest: lunghe code e traffico in tilt

, 21 gennaio 2025 – Mattina difficile per le stradene e in particolare per ladove si sono create lunghissimein seguito all’incendio che ha distrutto unnella zona dell’uscita di Buffalora, in direzione Iseo. Per consentire gli interventi di spegnimento e messa in sicurezza è stato necessario chiudere la strada. Ad intervenire sono stati i vigili del Fuoco del Comando Provinciale di, che si sono occupati delle operazioni di spegnimento. Sul post c’erano anche le forze dell’ordine. Non si registrano feriti. Le conseguenze per ilsono state pesantissime, dato che la viabilità è stata deviata sulle strade che passano per i centri dell’hinterland e in città