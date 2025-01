Bradisismo | nuova sequenza sismica a Pozzuoli

Leggi su Ilblogdigio.it

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore 14:36 è in corso unadi eventi sismici nei pressi di via Solfatara. L’evento più significativo, localizzato in zona Solfatara in prossimità della Variante Solfatara si è prodotto alle 14:36, ora locale,(UTC 13:36) alla profondità di 2.9 km con magnitudo Md=2.1± 0.3 .Il Blog di Giò.