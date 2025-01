Ilrestodelcarlino.it - Boxe Canotta azzurra per tre pugili reggiani

C’è tanto azzurro nel futuro della Reggiana. La societàstica guidata dal presidente Emiliano Martinelli e dal direttore sportivo Luca Quintavalli ha annunciato che i nostri campioni Michel Vescovini, Giacomo Giannotti e Alfred Commey sono stati convocati dal nuovo ct della Nazionale Italiana di pugilato, Giovanni De Carolis, per il primo ritiro con la squadra, che si è svolto nel centro sportivo della Cecchignola, a Roma. Questa convocazione rappresenta un meritato riconoscimento per i successi dei nostri atleti, che negli ultimi anni si sono distinti conquistando importanti titoli a livello nazionale e internazionale, portando in alto il nome di ReggianaOlmedo. Sotto la guida di De Carolis e del suo staff tecnico, che comprende professionisti di alto livello come Roberto Bonatti, Clemente Russo e Sumbu Kalambay, i nostri atleti avranno l’opportunità di affrontare nuove sfide e rappresentare con orgoglio il pugilato italiano.