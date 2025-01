Cataniatoday.it - Box auto quanto mi costi: la mappa dei prezzi a Catania, dove parcheggiare è un lusso

Leggi su Cataniatoday.it

Sempre più stalli a pagamento, posti riservati alle colonnine di ricarica perelettriche, piste ciclabili e aree pedonali. Atrovare parcheggio o acquistare un boxè ormai diventato un, con previsioni di mercato in costante aumento anche per l'anno in corso. I dati.