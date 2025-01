Fanpage.it - Bonelli a Fanpage: “La bocciatura del referendum sull’Autonomia? La legge è già smontata”

Leggi su Fanpage.it

Il leader di Europa Verde, Angelocommenta a.it ladelsull'autonomia differenziata da parte della Consulta: "La maggioranza festeggia per salvare la faccia, ma in realtà non sanno che pesci prendere".