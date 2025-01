Tpi.it - Blackout 2 – Le verità nascoste: le anticipazioni della seconda puntata

2 – Le: le, 21 gennaio 2025Questa sera, martedì 21 gennaio 2025, su Rai 1 va in onda ladi2 – Le, l’appassionante serie coprodotta da Rai Fiction – Èliseo entertainment prodotta da Luca Barbareschi in collaborazione con Trentino Film Commission. Perché Umberto ha ucciso un altro ospite dell’albergo, mentre era in sala radio? Cosa stava per scoprire? Cosa non doveva essere rivelato? La storia riprende esattamente da dove il racconto è stato interrotto. Un omicidio commesso sotto gli occhi degli spettatori da Umberto, il padre amorevole di Lara, che continua a nascondere laagli altri. Mille nuove domande e il dubbio che fuori dalla Valle potrebbe essere successo qualcosa di terribile, insieme all’arrivo di nuovi misteriosi personaggi a bordo di un elicottero, sono solo le prime delle molte tappe che porteranno a scoprire le tantecontenute in questastagione.