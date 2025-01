Davidemaggio.it - Blackout 2 – Le Verità Nascoste: anticipazioni terza puntata di martedì 28 gennaio 2025

© Andrea MiconiLa seconda stagione diè l’esatta continuazione della prima e, benchè per gli spettatori siano passati due anni, per i personaggi il tempo si è fermato. Le nuove quattro puntate riprendono il filo della narrazione per spiegare cosa è accaduto davvero oltre la Valle dal Vanoi e svelare le altreche aleggiano tra i protagonisti, per la maggior parte ospiti di un lussuoso albergo che hanno visto un Natale come gli altri trasformarsi in una tragedia. A seguire tutte le, aggiornate diin2 – Ledi28Il bunkerS2 – E5 Il sospetto: Mentre Natasha fugge dall’albergo con il taccuino, Lidia riesce a ferirla ad una gamba. Ma perché quel taccuino è così prezioso, tanto da rischiare la vita per averlo? Cosa c’è scritto di così importante? Federica capisce che Sabrina le ha nascosto di essere in grado di leggere il russo e decide di scovare Natasha e riprendere il taccuino.