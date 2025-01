Ilrestodelcarlino.it - Beko, incontro il 30 gennaio. La Fiom: ora il Golden Power

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha convocato per giovedì 30alle 16:30, a Palazzo Piacentini, un nuovo tavolo di confronto suEurope, alla presenza di azienda, organizzazioni sindacali ed enti locali. "Una convocazione che era prevista inizialmente entro la prima metà di questo mese e che è slittata di qualche settimana", fa sapere Pierpaolo Pullini, componente della segreteria provinciale della, nonché responsabile del distretto produttivo di Fabriano. Al centro del tavolo il Piano industriale presentato nel novembre del 2024 dalla newco controllata al 75% dai turchi di Arcelik e al 25% dagli americani di Whirlpool. L’impatto per le Marche è importante e prevede per Fabriano (Ancona) quasi 400 esuberi tra operai (66 a Melano), impiegati e dirigenti (circa 300 su quasi 550 totali, tra ridimensionamento degli uffici regionali e chiusura dell’unità di Ricerca e Sviluppo), ai quali si aggiungono i circa 320 a Comunanza per la chiusura dello stabilimento entro il 2025.