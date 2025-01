Barberini | Il pezzo di carta? Vale eccome i laureati guadagnano molto di più

Leggi su Liberoquotidiano.it

In un mondo del lavoro sempre più competitivo e in continua evoluzione, il “di” continua a essere in Italia la chiave che apre le porte ai posti migliori, quelli cioè che pagano bene. Il livello di istruzione è ancora uno dei fattori determinanti per lo stipendio. Lo confermano i dati dell'Istat presentantati nell dossier Rilevazione sulla Struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro relativa all'anno 2022: chi possiede una laurea guadagna mediamente il 58,8% in più rispetto a chi si è fermato alla licenza media. Nell'industria, ad esempio, la retribuzione media annua deiraggiunge i 56.404 euro, contro i 27.067 euro di chi ha un livello di istruzione inferiore. Nei servizi di mercato il divario è ancora più netto, arrivando all'87,9%. IL DIPLOMA Anche i diplomati vedono un miglioramento: il loro stipendio è superiore del 18,5% rispetto a chi ha solo la licenza media.