Temporeale.info - Autovelox, da oggi non esisteranno più le multe: svolta epocale

Leggi su Temporeale.info

Può arrivare unaper glie così si eviteranno leper superamento del limite di velocità: i guidatori esultano per quanto cambierebbero le cose Il nuovo Codice della Strada sta facendo discutere in tanti su ciò che potrebbe effettivamente togliere ai guidatori italiani, anche quelli che non infrangono le regole. E’ . L'articolo, danonpiù leTemporeale Quotidiano.