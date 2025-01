Lapresse.it - Autonomia, Fontana: “Confronto su materie non lep, Occhiuto non si arrabbierà”

“Sono stati fatti dei rilievi a dicembre sullelep che verranno evidentemente aggiornati sulla base delle osservazioni fatte dalla Corte. Nel frattempo sullenon lep non è stato mosso alcun tipo di rilievo, quindi sono convinto che là dove non ci sono modifiche da apportare si possa procedere tranquillamente. Spero e penso che il ministro ci convocherà presto per riprendere il dialogo: noi abbiamo già presentato le nostre proposte, adesso ci confronteremo. Abbiamo avuto un primo incontro di, non è una cosa semplice. L’importante è non perdere tempo”.Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio, a margine di un appuntamento a Palazzo Pirelli a Milaando la questione sui finanziamenti dei livelli essenziali di prestazione. A chi gli faceva notare che questo modo di procedere avrebbe potuto trovare l’ostilità del presidente di Regione Calabria, Roberto, il governatore lombardo ha risposto, “Non credo chesi, credo siano state interpretate male sue parole, si dovranno fare delle considerazioni e si discuterà.