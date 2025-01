Laprimapagina.it - Autobus in difficoltà a Citerna, intervento dei Vigili del Fuoco con autogru da Arezzo

Leggi su Laprimapagina.it

Martedì mattina, attorno alle ore 9:00, ideldi Città di Castello sono intervenuti in località Olmitello, nei pressi di Pistrino, nel comune di, per il recupero di unin.L’operazione ha richiesto l’ausilio di un’proveniente dal comando deideldi, necessaria per completare le complesse manovre di recupero del mezzo. Dopo oltre due ore di lavoro, l’si è concluso con successo alle ore 11:15.Non sono stati segnalati feriti o danni rilevanti, ma l’incidente ha causato qualche disagio alla viabilità locale. Le autorità stanno valutando le cause dell’accaduto.