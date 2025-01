Trevisotoday.it - Auto in fiamme sotto al cavalcavia, danni ad una centralina elettrica

Leggi su Trevisotoday.it

Poco prima delle 13, di martedì 21 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Lanzaghe all’altezza delpassaggio a Silea per l’incendio di un’. La squadra dei vigili del fuoco accorsa da Treviso, ha spento la Mercedes classe A completamente avvolta dalle, i cui prodotti.