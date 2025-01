Lanazione.it - Auto in fiamme dopo un incidente stradale, arrivano i vigili del fuoco

Firenze, 21 gennaio 2025 –inl’, paura per due persone lungo via di Capornia a Firenze. E’ accaduto intorno alle 18,30 di oggi, 21 gennaio. Ideldel comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti per supportare il personale sanitario e spegnere l’incendio. La macchina,lo schianto, è stata completamente avvolta dalle, ma il conducente e il passeggero sono usciti innomia e soccorsi dal personale sanitario senza riportare gravi conseguenze.