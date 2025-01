Ilfattoquotidiano.it - Australian Open, dopo la vittoria Djokovic vede i figli in tribuna: “Grazie per il vostro tifo”. Ma poi arriva subito la ramanzina

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Voglio prima di tutto ribadire la mia ammirazione e il mio rispetto per Carlos”. Le prime parole di Novakil suo ennesimo capolavoro aglisono per il rivale Alcaraz, sconfitto in 4 setoltre tre ore e mezza di battaglia. Il campione serbo a 37 anni si è regalato l’ennesima semifinale Slam, battendo il 21enne talento spagnolo: “È un ragazzo fantastico, il più giovane numero uno al mondo della storia, ha vinto 4 tornei dello Slam. Sono certo che lo rivedrò ancora tante volte, anche troppe volte rispetto a quelle che vorrei. È stata una delle partite più epiche che abbia mai giocato”, ha dettolasulla Rod Laver Arena.Eppure il match era cominciato nel peggiore dei modi possibili per il serbo, che aveva perso il primo set e aveva accusato un dolore alla coscia destra: “Il problema muscolare? Non voglio rivelare troppo.