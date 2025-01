Australian Open | Djokovic stoico Alcaraz ko e semifinale con Zverev

Leggi su Sportface.it

Novakinagli2025. Vittoria di carattere del serbo che piega in quattro set Carlos. 4-6 6-4 6-3 6-4 il punteggio a favore della testa di serie numero 7 dopo tre ore e mezza di tennis. Partita che sembrava quasi totalmente indirizzata verso lo spagnolo, che aveva vinto il primo set rimontando un break di svantaggio con undolorante all’inguine sinistro. Medical timeout e fasciatura alla gamba sinistra per il 24 volte campione Slam, che decide di alzare l’intensità iniziando a cercare, e a trovare, maggiore profondità., dimostrando diverse problematiche nell’adattamento all’evoluzione della partita, va in tilt e nel secondo set, dopo essere risalito di un break, perde la battuta a zero sul 5-4 facendosi trascinare nella lotta. L’incontro gira verso, che approfitta del disastroso 33% sulla seconda di servizio dello spagnolo, decisamente negativo anche in risposta dal lato del dritto, per conquistare un’inaspettata qualificazione in