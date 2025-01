Sport.quotidiano.net - Australian Open, Djokovic più forte degli acciacchi e di Alcaraz. Nole: “Il farmaco ha funzionato, vittoria epica”

Melbourne, 21 gennaio 2025 – La rivincita non è servita, Carlosha ancora tanto da imparare da un mostro sacro come. A cinque mesi dalla finale olimpica, nella qualeha conquistato l’unico titolo che gli mancava, c’era molta attesa per il confronto tra l’ultimo dei Big Three e l’alternativa più credibile al nostro Jannik Sinner nel ruolo di eredi. Come a Roland Garros, anche a Melbourne alla fine l’ha spuntata, che ha saputo superare un momento di difficoltà alla fine del primo set per poi reagire. Alla fine il punteggio dice 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 pernei quarti di finale,che vale il passaggio alla semifinale dove attende Zverev che nella notte italiana aveva battuto Paul. Gli altri semifinalisti usciranno dalle sfide tra Sonego e Shelton, alle 4.