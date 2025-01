Australian Open, Bolelli-Vavassori in semifinale nel doppio

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Non solo Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. L'Italia sogna aglianche con il. Simonee Andrea, teste di serie numero 3, hanno battuto per 6-4 7-6 i portoghesi Nuno Borges e Francisco Cabral, strappando il pass per ladel torneo. Affronteranno ora lo svedese Andre Goransson e .