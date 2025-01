Lapresse.it - Australian Open 2025, Djokovic batte Alcaraz e vola in semifinale

Eterno Novak. Il campione serbo ha battuto ai quarti di finale deglilo spagnolo Carlos, numero 3 al mondo, in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 in tre ore e 35? di gioco., per la dodicesima volta innello Slam ‘aussie‘, si giocherà l’accesso in finale contro il tedesco Alexander Zverev, che nell’altrasi è sbarazzato di Tommy Paul sempre in tre set: 7-6, 7-6, 2-6, 6-1.